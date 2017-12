Gemeenten stellen MeSa Zorg ultimatum

Zorgaanbieder MeSa Zorg uit Herveld krijgt tot 15 januari de tijd om de zorg op orde te krijgen. Als dit niet lukt, verbreken Overbetuwe en omliggende gemeenten het contract. Dat meldt Omroep Gelderland.

MeSa Zorg heeft een zorgboerderij in Herveld en sinds vorig jaar ook een trainingshuis in Zetten. De cliënten zijn minderjarigen en jongvolwassenen met verstandelijke beperkingen, psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen.

Een groep klokkenluiders trok aan de bel, omdat volgens hen op beide locaties de veiligheid van cliënten en personeel in gevaar is. De gemeentelijke inspectie deed naar aanleiding hiervan onderzoek en heeft de klachten van de klokkenluiders erkend. Directeur Sabine van Meurs van MeSa Zorg ontkende de beschuldigingen zondag.

Sinds het onderzoek loopt verwijst Overbetuwe al geen cliënten meer naar MeSa Zorg. De gemeente Overbetuwe zegt in een reactie dat de zorgaanbieder officieel in gebreke is gesteld. De gemeenten eisen met name dat de zorgaanbieder voldoende gekwalificeerd personeel inzet, aldus Omroep Gelderland.