Bert Kleinlugtenbeld gaat Nij Smellinghe leiden

Op 1 april 2018 start Bert Kleinlugtenbeld als voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuis Nij Smellinghe. Hij neemt hiermee het stokje over van Norbert Hoefsmit.

Bert Kleinlugtenbeld is nu nog werkzaam als lid raad van bestuur van Santiz, een fusie-organisatie van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en Slingeland Ziekenhuis Doetinchem. Voor de fusie was hij voorzitter van de raad van bestuur van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Algemene Ziekenhuizen. Kleinlugtenbeld heeft in het verleden onder meer gewerkt als directeur bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn.

Norbert Hoefsmit is in de zomer van 2014 aangetrokken als interim bestuurder voor Nij Smellinghe. Door zijn ruime ervaring in het begeleiden van verandertrajecten heeft hij volgens het ziekenhuis "een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategische heroriëntatie van het ziekenhuis" en de ontwikkeling en uitvoer van plannen om van Nij Smellinghe een ondernemende organisatie te maken, die klaar is voor de komende veranderingen in de zorg.