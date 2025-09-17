Skipr

Bestuurder René Baljon overleden

,

René Baljon, bestuurder van Stichting Zovida en Stichting MESO, is na een kort ziekbed overleden. Dat melden zijn nabestaanden.

René Baljon begon zijn loopbaan als verpleegkundige. Hij was onder meer wondverpleegkundige bij het brandwondcentrum MCRZ, nu Maasstad Ziekenhuis. Daarna was hij manager van een brandwondencentrum en manager patiëntzorg in de eerste en tweede lijn. Vanaf 1998 tot september 2025 was hij voorzitter van WCS Kenniscentrum Wondzorg.

Kort ziekbed

De afgelopen tweeënhalf jaar was Baljon werkzaam als bestuurder van Zovida, een eerstelijns organisatie in de regio Rotterdam. Daarnaast was hij bestuurslid van Stichting MESO. De familie meldt op LinkedIn dat Baljon na een kort ziekbed is overleden.

Stichting Zovida deelde woensdag ook met verdriet het overlijdensbericht. “In de komende periode richten wij ons naast het gedenken van René ook op de continuïteit van onze organisatie.” In de zoektocht naar een opvolger, is MT-lid Rob van Staveren tijdelijk aangesteld als bestuurder.

Meer over:EerstelijnszorgPersonaliaZorgbestuurder

