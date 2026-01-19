Skipr

Thema: Eerstelijnszorg
Huisartsen Eemland krijgt nieuwe medisch bestuurder

,

Marnix van der Leest start per 16 februari 2026 als medisch bestuurder van Huisartsen Eemland (HE) in Amersfoort.

Hiermee volgt hij Chantal Emaus op, die de bestuurdersrol binnen de organisatie heeft vervuld sinds 2021. Van der Leest vormt samen met Christiaan Katsma de raad van bestuur van Huisartsen Eemland.

Sinds 2008 is Van der Leest praktijkhoudend huisarts in Leusden. Hij is onder meer bekend van zijn boek Huisarts op recept, waarin hij schrijft over de schoonheid en de dilemma’s van het huisartsenvak.

Regionale huisartsenorganisatie

Rond het thema toekomstbestendige huisartsenzorg is hij zowel op regionaal als op landelijk niveau bij verschillende organisaties actief. Daarnaast geeft hij geregeld lezingen over het huisartsenvak op congressen en bij nascholingen.

Huisartsen Eemland is de regionale huisartsenorganisatie in Amersfoort en zeven omliggende gemeenten. De organisatie ondersteunt en ontzorgt de huisartsen in de regio Eemland, zodat zij zich vanuit hun regisseursfunctie kunnen richten op het bieden van persoonsgerichte zorg in elke levensfase van de patiënt.

Eerstelijnszorg

