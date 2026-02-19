Amsterdamse Huisartsenalliantie kiest nieuwe directeur

Met deze benoeming zet de AHa naar eigen zeggen een volgende stap in de verdere professionalisering van de organisatie en de versterking van de gezamenlijke positie van huisartsen in Amsterdam.

Bestuurder huisartsenzorg

Siemssen heeft ruime ervaring in het besturen van huisartsenzorg- en eerstelijnszorgorganisaties. Hij was vanaf de start betrokken bij RegiozorgNU, waar hij als directeur gebouwd heeft aan de doorontwikkeling van de Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) en de huisartsenspoedpost van Noordwest-Utrecht. Daarvoor was hij directeur bij de eerstelijnsorganisaties Stichting Amstelland Zorg en Stichting Gezondheidscentra Nijkerk. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is hij tevens als toezichthouder actief bij diverse zorgorganisaties.

Samenwerking in zorg

De nieuwe directeur heeft aantoonbare ervaring met programmatisch werken, organisatieontwikkeling en het aansturen van teams in een bestuurlijk sensitieve context. Siemssen: “Met veel plezier ga ik aan de slag bij de Amsterdamse Huisartsenalliantie, een mooie organisatie om voor te mogen werken. De AHa zet zich in voor goede huisartsenzorg in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Badhoevedorp. Door zorgvernieuwing en sterke samenwerking op stads- en wijkniveau kunnen we de grote uitdagingen waar Amsterdam de komende jaren voor staat gezamenlijk aanpakken. Ik heb er veel zin in om samen met het bestuur, de leden en het team hier verder invulling aan te geven en de organisatie verder te professionaliseren en te versterken.”

AHa

De AHa is in 2019 ontstaan als netwerkorganisatie, waarin bestuurders en medewerkers van de deelnemende zorggroepen, gezamenlijk stedelijke taken oppakten. Door de jaren heen heeft deze samenwerking veel opgeleverd, zoals stedelijk beleid, gezamenlijke vertegenwoordiging, afspraken met Zilveren Kruis en inhoudelijke input voor het regioplan Amsterdam Vitaal en Gezond.