Zonboog en Gezond op Zuid gaan verder onder nieuwe naam

Daarmee is er in de Rijnmondse regio een omvangrijke eerstelijnsorganisatie ontstaan van vijftien gezondheidscentra en één centrale service organisatie.

Zovida

Op 1 januari 2023 vond de officiële fusie plaats van beide loondienstorganisaties, bestaande uit huisartsenpraktijken, apotheken, fysiotherapie- en logopediepraktijken. “Na het grotendeels afronden van dat integratieproces is een logische vervolgstap om dat onder een nieuwe naam voort te gaan zetten”, zegt bestuurder René Baljon. “Zovida staat voor zorg voor het leven: “Zo” staat voor zorg en “vida” staat voor leven, dit is de kern van onze zorgverlening. In het licht van de toenemende zorgkloof en alle oplossingen die daarover worden beschreven, streven we met Zovida een krachtige samenwerkingspartner te zijn voor de lokale ketenpartners.”

Zzp

Zovida wil ook een ‘significante werkgever’ zijn voor zorgverleners die flexibiliteit en zekerheid zoeken in het loondienstverband. Volgens de organisatie een prima alternatief voor onder andere het zzp-schap, dat een goede balans met zich meebrengt tussen werk en privé.