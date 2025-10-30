Skipr

Aard Verdaasdonk stopt als LHV-bestuurder

,

Aard Verdaasdonk neemt afscheid als bestuurder bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hij legt per 1 december zijn rol als vicevoorzitter neer.

Verdaasdonk was bij de vereniging eerst actief als bestuurder en voorzitter van de toenmalige LHV-Huisartsenkring De Gelderse Rivieren. Sinds 2020 zit hij in het landelijk bestuur.

Boegbeeld

LHV-voorzitter Marjolein Tasche meldt zijn afscheid te betreuren. “We gaan Aard enorm missen als collega in het bestuur, professioneel en als mens.” Tasche beschrijft Verdaasdonk als een verbinder. “Tijdens zijn bestuursperiode heeft hij zich onder andere ingespannen voor de modernisering van de vereniging, het Integraal Zorgakkoord (IZA), contractering en de cao’s en het bijbehorende sociaal fonds SSFH.”

De LHV noemt Verdaasdonk als vicevoorzitter en waarnemend voorzitter in 2022 het boegbeeld van de LHV-campagne voor het behoud van goede huisartsenzorg en een goed zorgakkoord. “Met als meest zichtbare moment het protest op het Malieveld met duizenden huisartsen, praktijkmedewerkers en sympathisanten die aan het kabinet lieten weten: ‘Wij willen voor iedereen een huisarts!’ Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid en erkenning van het belang van toegankelijke huisartsenzorg.”

Meer over:EerstelijnszorgPersonaliaZorgbestuurder

