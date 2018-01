Ortius wordt na problemen Ciran overgenomen

Participatiemaatschappij Holland Venture mag revalidatiekliniek Ortius overnemen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvragen voor een overname in een spoedprocedure goedgekeurd, zodat de continuïteit van zorg aan patiënten van Ortius geregeld kan worden, dat tot voor kort zorg leverde aan revalidatie-instelling Ciran.

Ortius is opgericht door een aantal zorgondernemers. Door de financiële problemen bij Ciran worden de onderaannemers van Ortius niet meer betaald en komt de continuïteit van hun zorgverlening nu in gevaar. Met Ortius willen zij nu een doorstart realiseren, de overname door en investering van Holland Venture is hiervoor noodzakelijk.

Ortius is een zelfstandige revalidatiekliniek gespecialiseerd in de behandeling van complexe chronische pijn of pijnvermoeidheidsklachten. De organisatie is actief in Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Heerenveen, Roermond en Utrecht. Ortius bestaat sinds mei 2017 en is opgericht door DBC Revalidatie, Groenewoud, Revalis en Symphony. Tijdens de lancering in mei sprak onder andere Machteld Huber van het Institute of Positive Health.