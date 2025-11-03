Fundis wil Kwadraad overnemen

Fundis en Kwadraad zijn beide voornamelijk actief in gemeenten in de provincie Zuid-Holland, daarnaast in enkele gemeenten in de provincie Utrecht.

De bedrijven hebben op 31 oktober 2025 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Fundis

Fundis heeft de zeggenschap over een aantal rechtspersonen die thuiszorg, verpleegkundige hulp, woonzorgcentra en aanvullende diensten op het gebied van gezondheid, welzijn en comfort aanbieden. De doelgroep bestaat uit chronisch zieken en kwetsbare ouderen die zijn verzekerd op grond van de Wlz, Zvw of waarvoor een aanspraak bestaat op grond van de Wmo.

Kwadraad

Kwadraad is actief op het gebied van maatschappelijk werk. Kwadraad begeleidt en ondersteunt mensen bij hun dagelijkse leefproblemen op het gebied van relatie en scheiden, geld en werk, gezin en opvoeding, eenzaamheid en verdriet, overlast en geweld, buurt en inburgeren.