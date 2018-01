VGZ heeft beslag laten leggen op miljoenen van Ciran

Zorgverzekeraar VGZ heeft beslag laten op miljoenen euro's van de omstreden zorgverlener Ciran. Een poging van Ciran om het beslag via de rechter te laten opheffen is mislukt. Dat bevestigt VGZ tegenover RTL Z.

VGZ constateerde vorig jaar dat Ciran tussen 2014 en 2016 onjuiste zorgdeclaraties had ingediend en eist ruim 20 miljoen euro van de aanbieder van revalidatiezorg. VGZ staakte ook meteen de betalingen voor de zorg die Ciran in 2017 declareerde. Dat ging om 7 miljoen euro. In een kort geding kreeg VGZ in eerste instantie groen licht voor deze handelwijze. In hoger beroep oordeelde een rechter dat VGZ toch moest betalen.

Nu blijkt dat VGZ al beslag heeft laten leggen op die miljoenen, om te voorkomen dat het geld verdwijnt, zo meldt RTL Z. Ciran spande een rechtszaak aan om het beslag te laten opheffen, maar verloor die.

Failliet

Volgens Ciran zou door het beslag het risico op faillissement toenemen. VGZ heeft er tijdens de rechtszaak op gewezen dat Ciran is gelieerd aan NPM Capital. Dat is de investeringsmaatschappij van SHV Holdings, het miljardenconglomeraat van de steenrijke ondernemersfamilie Fentener van Vlissingen. Volgens VGZ kan Ciran zich dus laten financieren door de bank of NPM Capital. Ciran wijst er op zijn beurt op dat het een stichting is en geen onderdeel van investeerder NPM Capital of SHV, aldus RTL Z.

Overigens zijn al meerdere aan Ciran gelieerde revalidatie-instellingen failliet. Een woordvoerder van de instellingen heeft dit geweten aan de uitzendingen die onderzoeksprogramma Zembla aan de praktijken van Ciran wijdde.