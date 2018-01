Ommelander Ziekenhuis verhuist in juni naar nieuw pand

Het Ommelander Ziekenhuis verhuist in het weekend van 30 juni 2018 naar een nieuw pand in het Groningse Scheemda. De huidige locaties in Delfzijl en Winschoten sluiten dan de deuren.

Begin 2016 is in Scheemda gestart met de bouw van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis. Inmiddels bevinden de bouwwerkzaamheden zich in de afrondende fase.

Het ziekenhuis heeft na de oplevering van het gebouw begin 2018 nog enkele maanden nodig om het gebouw in te richten en voorbereidingen te treffen om het gebouw te kunnen betrekken. In deze periode worden nieuwe installaties en apparatuur geïnstalleerd, medewerkers getraind om in het nieuwe gebouw goed hun weg te kunnen vinden en wordt het gebouw grondig gereinigd.

Het Ommelander Ziekenhuis wil na de sluiting van de ziekenhuislocaties Delfzijl en Winschoten speciale servicepunten openen in de regio. In Veendam bestaat al zo’n servicepunt en ook in Delfzijl wordt een locatie geopend.