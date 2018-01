IJsselland onderzoekt nieuw incident berispte cardioloog

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een onderzoek gestart naar een incident op de afdeling cardiologie, waarbij een patiënt een spoedbehandeling moest ondergaan na een mogelijk verkeerde beslissing van een cardioloog. Het ziekenhuis laat weten dat de betreffende arts, eerder door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt na een incident in het ziekenhuis, gedurende de looptijd van het onderzoek geen patiënten behandelt.

Het incident waarnaar nu onderzoek wordt gedaan, draait om een patiënt die begin november 2017 in het IJsselland Ziekenhuis werd onderzocht vanwege hartklachten. Hij kreeg korte tijd na ontslag uit het ziekenhuis in het buitenland hartproblemen en moest met spoed worden behandeld. Volgens het AD zou zijn cardioloog hem toestemming hebben gegeven voor een vakantie in India, terwijl er geen hartkatheterisatie had plaatsgevonden.

De familie van de patiënt deed melding van het incident in een recensie op Google. Hierop heeft het IJsselland Ziekenhuis de betrokken familie gesproken en vooronderzoek gedaan naar de zaak. Naar aanleiding hiervan is nu besloten tot een verdiepend onderzoek. "Om iedere twijfel rond dit onderzoek weg te nemen hebben de raad van bestuur en de betrokken arts in onderling overleg besloten dat het goed is dat de cardioloog geen patiënten zal behandelen totdat het onderzoek is afgerond", schrijft het ziekenhuis.

Tuchtzaak

De betreffende cardioloog was eerder betrokken bij een tuchtzaak rond de dood van een 16-jarig meisje en 19-jarige jongen, bevestigt het ziekenhuis desgevraagd. De tieners hadden een ernstige hartafwijking, een diagnose die door cardiologen van het IJsselland Ziekenhuis niet werd gesteld. De cardioloog die betrokken is bij het recente incident, kreeg vanwege deze incidenten een waarschuwing van het medisch tuchtcollege. Hij mocht wel aan het werk blijven in het IJsselland Ziekenhuis.

Het ziekenhuis verwacht het onderzoek na zo’n acht weken te hebben afgerond. Voor het verdiepende onderzoek is een interne onderzoekscommissie ingesteld, versterkt met een onafhankelijk extern deskundige. Ook heeft het IJsselland Ziekenhuis het incident inmiddels bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld.