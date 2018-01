Minder mensen bezoeken huisartsenpost

In de eerste negen maanden van 2017 hebben minder mensen de huisartsenpost bezocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. In 2016 werden door de huisartsenposten nog 1,5 miljoen consulten gegeven, in 2017 nam dit aantal zo’n vijf procent af naar ongeveer 1,4 miljoen consulten.

Dit blijkt uit cijfers van Vektis.

Het aantal door huisartsen op de HAP afgelegde visites nam met 3 procent af, tot 247.492. Wel werden huisartsen vaker gebeld voor advies. Het aantal telefonische consulten nam met 1,5 procent toe tot 1,1 miljoen.

Volgens Vektis betekent een afname van het aantal HAP-bezoeken in 2017 niet dat de werkdruk op de huisartsenpost is afgenomen, omdat de werkdruk niet alleen door bezoekersaantallen wordt bepaald.