IGJ geeft Psycho Informa Instellingen aanwijzing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Psycho Informa Instellingen een aanwijzing gegeven. De ggz-organisatie voldoet niet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp, meldt de inspectie maandag. De organisatie moet binnen drie maanden de zorg op een aantal punten verbeteren.

Psycho Informa biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp aan zo'n 630 cliënten. De organisatie heeft drie kernlocaties in Schoonhoven, Woerden en Den Haag. Ook zijn er vijf kleinere locaties.

De inspectie bracht meerdere bezoeken aan verschillende locaties van Psycho Informa en sprak met het bestuur. De conclusie van de inspectie was dat er tekortkomingen waren op het gebied van governance, personeel en dossier. Toegezegde verbeterplannen bleven uit of waren onvoldoende.

IGJ zegt er geen vertrouwen in te hebben dat Psycho Informa uit zichzelf voldoende zal verbeteren en legt daarom een aanwijzing op. Als Psycho Informa niet binnen drie maanden de benodigde verbeteringen uitvoert, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.