Fivoor in Den Dolder moet zorg verbeteren na steekpartij

,

De psychiatrische zorginstelling Fivoor in Den Dolder moet de zorg verbeteren. Tot die conclusie komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een onderzoek naar een steekpartij begin januari waarbij een 76-jarige vrouw omkwam. De aangehouden verdachte is een patiënt van de kliniek.

Volgens de inspectie betekent dit niet dat het steekincident voorkomen had kunnen worden als Fivoor destijds alles op orde had gehad. “Het wil ook niet zeggen dat er nu een ernstige bedreiging is voor de veiligheid van patiënten of de zorg”, laat de inspectie in een verklaring weten.

Risicotaxatie

De zorg die Fivoor aan de verdachte verleende “voldeed gedeeltelijk”. Op een aantal vlakken moet de hulp verbeteren, vindt de IGJ. “Dat gaat vooral om het gebruik van de risicotaxatie, het crisispreventie-actieplan en het behandelplan.” Voor 1 december moet Fivoor met een plan van aanpak komen om de hulp te verbeteren. (ANP)

Meer over:CalamiteitenGgzIGJ

