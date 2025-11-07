18 jaar cel en tbs voor neersteken zorgverlener Mondriaan

Meriam K., die in april 2024 Melanie Vrancken neerstak op het terrein van de psychiatrische instelling Mondriaan in Heerlen, is veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De rechtbank acht moord op de verpleegkundig specialist bewezen. De straf valt hoger uit dan de twaalf jaar cel met tbs die het OM had geëist.

Voormalig patiënt

De 31-jarige K. was een voormalige patiënt van Vrancken (39). Op 15 april 2024 stak zij in op de zorgverlener, die een paar dagen later op 23 april aan haar verwondingen overleed.

Volgens K. kon ze zich het steken niet herinneren. Het Pieter Baan Centrum stelde dat K. “sterk verminderd toerekeningsvatbaar” was tijdens haar daad.

Voorbedachte rade

Maar de rechtbank vindt dat K. met voorbedachte rade handelde. Zij achtervolgde Vrancken met een mes, waaruit de rechtbank concludeert dat K. tijd had om na te denken over haar daad en de gevolgen daarvan. Ook gooide K. het mes daarna in een vijver. Een en ander wijst op “doelgerichtheid en niet op plotselinge drift”. (ANP)