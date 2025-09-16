Skipr

Inspecties maken zich zorgen over situatie Oostvaarderskliniek

,

De werkdruk in de Oostvaarderskliniek in Almere is nog steeds hoog. Dat blijkt uit een brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de directie van de tbs-kliniek, zo meldt Omroep Flevoland.

Vorig jaar concludeerden de inspecties dat de Oostvaarderskliniek te weinig personeel had rondlopen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid en kwaliteit van zorg. Begin dit jaar brachten de inspecties een onaangekondigd bezoek aan de instelling, die onder toezicht staat na een reeks incidenten.

Volgens de inspectie zijn er stevige maatregelen nodig om genoeg personeel op de werkvloer te houden. Er zijn bij de inspecties vooral veel zorgen over sociotherapeuten en beveiligers. De kliniek werkt aan oplossingen, maar of het minimale aantal medewerkers overeenkomt met de zwaarte van de zorg is onduidelijk.

De directie zegt zich bewust te zijn van de hoge werkdruk en dat de genomen maatregelen tijd nodig hebben om effect te laten zien. Maar volgens de inspecties ervaren de medewerkers dat anders, de werkdruk blijft hoog, aldus Omroep Flevoland.

GgzIGJPersoneel

Inspecties maken zich zorgen over situatie Oostvaarderskliniek
