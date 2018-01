STMR en Vitras gaan samen verder als Santé Partners

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) en Stichting Vitras zijn per 1 januari 2018 gefuseerd. De organisaties gaan samen verder onder de naam Santé Partners.

De zorgorganisaties maakten in april 2016 bekend te willen fuseren. Na de interne besluitvorming verleenden in 2017 toezichthouders Nza en ACM goedkeuring voor de fusie.

Alle medewerkers gaan over naar de nieuwe organisatie. Ron Axt vormt als voorzitter samen met Dinie van der Linden de raad van bestuur van de nieuwe organisatie. Santé Partners verwacht door een bundeling van kracht, kwaliteit, expertise van medewerkers en budget ook in de toekomst goede zorg-, hulp- en dienstverlening te kunnen bieden aan haar cliënten. "En kunnen we vooral snel, intensief en efficiënt vernieuwen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en inzet van technologie", aldus de fusieorganisatie.

Eigentijds

Van der Linden: "Met een eigentijds zorg-, hulp- en dienstenpakket komen we ook in de toekomst tegemoet aan de veranderende wensen en behoeften van onze cliënten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen en blijven wij dichtbij in de wijk met vertrouwde gezichten. Ook willen we meer dan ooit investeren in de ontwikkeling van medewerkers en technologie. Vanuit een stevige marktpositie verwachten we investeerders en nieuwe denkers aan ons te binden en een innovatieve, betrouwbare partner te zijn richting gemeenten, zorgverzekeraars en andere financiers."