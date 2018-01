Virtueel kankerinstituut Oncode gaat in februari van start

Oncode Institute, een onafhankelijk virtueel instituut waarin kankeronderzoekers in Nederland zich verenigen, gaat van start op 5 februari. De komende vijf jaar investeren KWF Kankerbestrijding, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in totaal 125 miljoen euro in het instituut.

In het Oncode Institute gaan wetenschappers samenwerken om onderzoeksresultaten nog sneller te vertalen naar betere diagnose en behandeling van mensen met kanker. Het topinstituut richt zich op drie pijlers: excellent onderzoek, intensieve samenwerking en het benutten van wetenschappelijke kennis voor patiënten. Oncode is een autonoom instituut, met een eigen visie, missie, ambitie en strategie, opgesteld door vijf Nederlandse oncologisch onderzoekers. Aan het hoofd van het Oncode Institute staan algemeen directeur Ton Rijnders en valorisatiedirecteur Angus Livingstone.

Het Oncode Institute werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hiertoe hebben Rijnders en Livingstone in november hun handtekening gezet onder een zogeheten affiliatie-overeenkomst. Namens de KNAW heeft algemeen directeur Mieke Zaanen getekend. Bij het samenwerkingsverband zijn zes onderzoeksgroepen van het onder de KNAW vallende Hubrecht Institute voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek betrokken.

Koningin Máxima

De lancering van Oncode vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam op 5 februari. Koningin Máxima opent het instituut. Bij de opening spreken onder meer Hans Clevers (Prinses Máxima Centrum), Koos Boering (KWF Kankerbestrijding), Jan Schellens (Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek), Robbert Dijkgraaf (Princeton Instituut for Advanced Study) en David Livingston (Harvard Cancer Center).