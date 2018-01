De Pieter Raat Stichting benoemt nieuwe bestuurder

De raad van toezicht van De Pieter Raat Stichting heeft Gabriele Kasten per 1 februari 2018 benoemd als nieuwe bestuurder. Zij volgt Madelon Sijsenaar op, die de organisatie sinds het aftreden van bestuurder Irma Krieg in september 2017 als interim-bestuurder heeft geleid.

Kasten heeft haar sporen in de gezondheidszorg verdiend, schrijft de stichting. In 2011 maakte ze vanuit de financiële sector de overstap naar de ouderen- en gehandicaptenzorg. Eerst als directeur ondersteuning, financiën en control van Amstelring, daarna als verandermanager bij Marente. Momenteel is ze directeur bedrijfsvoering bij SHDH en Amie, waar zij verantwoordelijk is voor bedrijfsvoering en innovatie.

Bij De Pieter Raat Stichting, een zorg- en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard, staat Kasten voor de uitdaging om de transitie naar woon- en wijkteams verder vorm te geven. Dik van Starkenburg, voorzitter van de raad van toezicht, is enthousiast over de komst van de nieuwe bestuurder. "Wij hebben met Gabriele een gedreven en kundige bestuurder aangenomen. Onze cliënten en medewerkers zullen voor haar centraal staan."