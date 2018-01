Cordaan neemt JMW Thuiszorg over

Zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam heeft per 1 januari het onderdeel thuiszorg van Joods Maatschappelijk Werk (JMW) overgenomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft goedkeuring verleend voor de overname.

Volgens JMW-directeur Judith Meijer wordt het zelfstandig voortbestaan van JMW Thuiszorg steeds moeilijker. "Het aantal cliënten is relatief laag en de kosten stijgen. Daarnaast wordt de regelgeving steeds complexer. In samenwerking met Cordaan zijn we in staat de kwaliteit van zorg met een joods karakter op een gezonde wijze voort te zetten. Dat is goed voor onze cliënten en voor onze medewerkers."

Cordaan heeft met JMW een nauwe samenwerking afgesproken om het joodse karakter van de zorg te borgen. Cliënten van JMW Thuiszorg in Amsterdam en Amstelveen blijven ondersteuning ontvangen van hun vertrouwde hulpverleners. De opleiding en ondersteuning van de hulpverleners met betrekking tot de joodse identiteit blijven de verantwoordelijkheid van JMW. Ook behoudt JMW Thuiszorg de eigen naam en identiteit.

Bijna alle medewerkers van JMW Thuiszorg zijn in dienst gekomen van Cordaan. Met twee thuiszorgmedewerkers is een ontslagregeling getroffen.

Beth Shalom

Drie jaar geleden nam Cordaan ook de joodse organisatie voor ouderenzorg Beth Shalom over. Beth Shalom, met vestigingen in Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen, verkeerde toen al lange tijd in financiële problemen. Met de overname wilden de betrokken partijen voorkomen dat het noodlijdende Beth Shalom de deuren moest sluiten.