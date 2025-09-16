Groningse ziekenhuizen en thuiszorg gaan samenwerken voor thuisbehandeling

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis gaan bepaalde behandelingen in de nabije toekomst bij mensen thuis laten uitvoeren. Voor bijna twintig behandelingen liggen al plannen klaar, en het aanbod wordt de komende jaren uitgebreid.

Vier ziekenhuizen en zes thuiszorgorganisaties zetten maandagochtend hun handtekening onder een transitieplan, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Nazorg

De ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties denken onder meer infuus-antibiotica, nazorg na een hart- of herseninfarct en begeleiding bij hevig zwangerschapsbraken thuis uit te kunnen voeren.

Minder reizen

Dat kan de ziekenhuizen, naar eigen zeggen, flink wat bedden besparen. Want nu liggen patiënten bij deze vormen van (na)zorg soms dagen of weken in een ziekenhuisbed. De plannen zijn ook fijn voor patiënten, stellen de ziekenhuizen, want voor hen betekent het minder reizen en wachttijd.

Veiligheid

De thuiszorgmedewerkers worden aangestuurd door artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, zodat de kwaliteit en veiligheid van de zorg gewaarborgd blijft. Daarnaast is er thuismonitoring, waarmee artsen en verpleegkundigen op afstand de gezondheid van de patiënt kunnen volgen.