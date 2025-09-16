Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Groningse ziekenhuizen en thuiszorg gaan samenwerken voor thuisbehandeling

,

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis gaan bepaalde behandelingen in de nabije toekomst bij mensen thuis laten uitvoeren. Voor bijna twintig behandelingen liggen al plannen klaar, en het aanbod wordt de komende jaren uitgebreid.

Vier ziekenhuizen en zes thuiszorgorganisaties zetten maandagochtend hun handtekening onder een transitieplan, in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Nazorg

De ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties denken onder meer infuus-antibiotica, nazorg na een hart- of herseninfarct en begeleiding bij hevig zwangerschapsbraken thuis uit te kunnen voeren.

Minder reizen

Dat kan de ziekenhuizen, naar eigen zeggen, flink wat bedden besparen. Want nu liggen patiënten bij deze vormen van (na)zorg soms dagen of weken in een ziekenhuisbed. De plannen zijn ook fijn voor patiënten, stellen de ziekenhuizen, want voor hen betekent het minder reizen en wachttijd.

Veiligheid

De thuiszorgmedewerkers worden aangestuurd door artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, zodat de kwaliteit en veiligheid van de zorg gewaarborgd blijft. Daarnaast is er thuismonitoring, waarmee artsen en verpleegkundigen op afstand de gezondheid van de patiënt kunnen volgen.

Reageer op dit artikel
Meer over:IZASamenwerkingThuiszorgZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:47 Groningse ziekenhuizen en thuiszorg gaan samenwerken voor thuisbehandeling
7 aug 2025 IZA-regio’s verdelen miljoenensubsidie voor samenwerking
1 jul 2025 Achterhoek wil ouderenzorg fundamenteel anders organiseren
19 jun 2025 Rivas krijgt samen met Huisarts en Zorg 16,5 miljoen voor IZA-plan
12 jun 2025 Hoe meer gedoe, hoe beterOpinie

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties