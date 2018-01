Woonzorgcentrum Loenen aan de Vecht stopt met Woningnet

Woonzorgcentrum 't Kampje in Loenen aan de Vecht schaft de wachtlijst via Woningnet tijdelijk af. Woningen die vrijkomen, worden in het kader van een experiment via een toewijzingscommissie verhuurd.

Dit meldt het AD. Een makelaar doet de eerste selectie onder belangstellenden als er een woning vrijkomt. Een toewijzingscommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de zorg, de bewoners en de eigenaar van het pand, bepaalt uiteindelijk of de huurwoning aan de kandidaat wordt toegewezen.

Helpen

De gemeente en eigenaar Habion willen een woongemeenschap vormen met meer verschillende bewoners, die elkaar onderling kunnen helpen. Het grootste deel, 90 procent, wordt gereserveerd voor inwoners van Stichtse Vecht die zorg nodig hebben. In de overige 10 procent van de woningen mogen gezonde bewoners intrekken die hun buren af en toe willen helpen en zorgen voor extra gezelligheid.

Het experiment duurt tot augustus 2019.