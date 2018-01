Kinderverpleegkundige mag na ontucht niet werken met kinderen

Een 54-jarige kinderverpleegkundige uit Hoensbroek mag niet meer met kinderen werken omdat hij is veroordeeld voor betaalde seks met een dertienjarige jongen in 2014. Het medisch tuchtcollege in Eindhoven heeft dat bepaald op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De man werd in 2016 veroordeeld voor ontucht met de jongen (geen patiënt). Als gevolg van de veroordeling werd hij al ontslagen door het ziekenhuis waar hij op de kinderafdeling werkte.

Vanwege de zorg voor kinderen die aan de verpleegkundige is toevertrouwd daagde de inspectie de kinderverpleegkundige eind vorig jaar voor de tuchtrechter. Omdat de man weer op zoek is naar een baan bepaalde het tuchtcollege dat hij de bevoegdheid om met kinderen te werken onmiddellijk verliest. (ANP)