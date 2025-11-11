Verpleegkundige mag niet meer werken om verslaving aan middelen

Een verpleegkundige mag nooit meer in de zorg werken, omdat hij verslaafd is aan drugs en geneesmiddelen. Hij heeft de middelen gestolen op zijn werk en de gezondheid van patiënten in gevaar gebracht, en is dus niet geschikt om zijn beroep uit te oefenen, oordeelt het tuchtcollege in Zwolle. De man wordt verwijderd uit het register waar alle zorgmedewerkers in moeten staan.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had de man in maart al opgedragen om direct te stoppen met werken. Dat is een zeldzame noodmaatregel die pas sinds een paar jaar mogelijk is. Daarnaast stapte de inspectie naar het tuchtcollege voor een definitieve beslissing.

Niet meer beschikbaar

De inspectie had eind vorig jaar en begin dit jaar meerdere klachten over de man gekregen, en tijdens zijn opleiding was hij ook al in de fout gegaan. In oktober vorig jaar reageerde hij tijdens een nachtdienst niet toen cliënten bij een zorginstelling op een bel drukten om hulp in te schakelen. Een van de patiënten had hulp nodig om parkinsonklachten onder controle te krijgen. Ook haalde de verpleegkundige morfine, oxycodon, methylfenidaat, diazepam en midazolam uit een medicijnkast, waardoor die middelen niet meer beschikbaar waren voor patiënten. Op weg terug naar huis controleerden agenten de man en bleek dat hij THC en morfine in zijn bloed had.

Onder het bloed

Begin dit jaar ging het weer mis. Tijdens een nachtdienst bij een andere instelling wilde de man iets koken, maar hij liet het aanbranden, waardoor het brandalarm afging. Die ochtend zagen collega’s dat hij onder het bloed zat. De man beweerde dat hij zich had gesneden aan een papiertje, maar ook op de medicijnkastjes, medicijndoosjes en een sleutel zat bloed, en uit de medicijnkastjes waren middelen verdwenen. Op weg terug naar huis kreeg hij een eenzijdig ongeluk met zijn auto.

Tijdens een gesprek met de inspectie erkende de man dat hij twee tot drie joints per dag rookte en daarnaast ketamine gebruikte.

De man kan nog wel in beroep gaan tegen de straf, maar voor de zekerheid heeft het tuchtcollege bepaald dat hij in afwachting van dat oordeel al niet meer in de zorg mag werken. (ANP)