Beroepsverbod voor anesthesioloog die stiefdochter misbruikte

Een arts die is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter en het maken van kinderporno mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft de man geschrapt uit het register waar alle zorgmedewerkers in moeten staan. Hij mag ook nooit meer terug op die lijst.

Volgens het tuchtcollege heeft de man het vertrouwen van de samenleving in de beroepsgroep geschaad. Wat hij deed gebeurde weliswaar buiten zijn werk om, maar het past niet bij zijn functie in de zorg. Hij was anesthesioloog en bracht mensen onder narcose voor een operatie. Patiënten zijn dan “kwetsbaar, weerloos en volledig afhankelijk” en moeten erop kunnen vertrouwen “dat anesthesiologen geen zedendelicten plegen”, aldus de tuchtrechters.

Gevangenisstraf

Het tuchtcollege heeft niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis de man werkte. In november 2022 werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Zijn slachtoffer was een jaar eerder naar de politie gestapt. De arts misbruikte haar drie jaar lang, tussen 2015 en 2018. Dat begon toen ze jonger dan twaalf was. De dader was een directe collega van haar biologische vader. (ANP)