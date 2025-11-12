Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Beroepsverbod voor anesthesioloog die stiefdochter misbruikte

,

Een arts die is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter en het maken van kinderporno mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft de man geschrapt uit het register waar alle zorgmedewerkers in moeten staan. Hij mag ook nooit meer terug op die lijst.

Volgens het tuchtcollege heeft de man het vertrouwen van de samenleving in de beroepsgroep geschaad. Wat hij deed gebeurde weliswaar buiten zijn werk om, maar het past niet bij zijn functie in de zorg. Hij was anesthesioloog en bracht mensen onder narcose voor een operatie. Patiënten zijn dan “kwetsbaar, weerloos en volledig afhankelijk” en moeten erop kunnen vertrouwen “dat anesthesiologen geen zedendelicten plegen”, aldus de tuchtrechters.

Gevangenisstraf

Het tuchtcollege heeft niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis de man werkte. In november 2022 werd hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Zijn slachtoffer was een jaar eerder naar de politie gestapt. De arts misbruikte haar drie jaar lang, tussen 2015 en 2018. Dat begon toen ze jonger dan twaalf was. De dader was een directe collega van haar biologische vader. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:PatiëntveiligheidTuchtcollegeZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12 nov 2025 Beroepsverbod voor anesthesioloog die stiefdochter misbruikte
11 jun 2025 Masturberende arts voor een jaar geschorst
29 okt 2025 Meldpunt: cijfers ouderenmishandeling liggen veel hoger
28 okt 2025 Beroepsverbod verpleegkundige om seks met psychiatrische patiënte
13 okt 2025 Gegevensbeveiliging in huisartsenspoedzorg is massaal onder de maat

Interessant voor u

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

Don Berwick excuseert zich voor Amerikaans leiderschap

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties