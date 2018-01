Eis: tbs voor Wageningse snoeimoord

Het openbaar ministerie (OM) in Arnhem heeft op 24 januari tbs met dwangverpleging geëist voor een 22-jarige man uit Wageningen die op 7 juni zijn 54-jarige collega bij arbeidsparticipatieproject Buitenkans bruut vermoordde. De dader sloeg het slachtoffer, tijdens hun werk in de groenvoorziening, meerdere keren met een schep. Daarna belde hij 112 om zich aan te geven. Hij werd gedreven door stemmen in zijn hoofd. De 22-jarige kampt met schizofrenie en een ernstige vorm van autisme.

De zaak werd bekend als de ‘Wageningse snoeimoord’. De man woonde bij een zorginstelling in Wageningen die een nieuw woonproject was gestart: In voor autisme. Tijdens de rechtszaak betoogden nabestaanden van het 54-jarige slachtoffer dat de verdachte nog lang niet in staat was om mee te doen met het traject Buitenkans, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hij raakte overprikkeld en het ging zichtbaar slecht met de autistische jongen.

Quickscan

Vorig jaar leidde dit al tot de vraag of de gang van zaken in Wageningen een incident was of dat er structureel fouten worden gemaakt bij intake en begeleiding. De gemeente gaf het bureau Crisislab, verbonden aan de Radboud Universiteit, opdracht om een quickscan te doen. Die stelden in het rapport ‘Past meer dan alleen geschoktheid?’ dat beleid en procedures correct zijn uitgevoerd en dat de Wageningse snoeimoord niet voorkomen had kunnen worden. Crisislab beoordeelt Buitenkans als een succesvol project.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de strafzaak tegen de 22-jarige. Die wil zelf ook een tbs-behandeling ondergaan.