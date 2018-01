Faillissement Ciran is feit

Revalidatie-instelling Ciran is definitief failliet verklaard. Bob van Brink is benoemd tot curator.

Dat meldt RTLZ op 29 januari. Interimbestuurder Peter de Kubber bevestigt het faillissement, maar geeft verder geen commentaar.

Beslag

Vorige week had Stichting Ciran surseance van betaling aangevraagd en was er een bewindvoerder aangesteld. Dat volgde op de beslaglegging van VGZ op miljoenen euro's die de zorgverzekeraar van de rechter had moeten betalen aan Ciran.

Falliet

Ciran, dat op zijn hoogtepunt medisch specialistische revalidatiezorg bood aan zo'n 5000 cliënten, besteedde de uitvoering van die zorg uit aan een aantal bedrijven. De bedrijven kwamen in de problemen nadat een aantal zorgverzekeraars, waaronder VGZ, ontdekten dat Ciran voor miljoenen onrechtmatig had gedeclareerd. In december waren al meerdere aan Ciran gelieerde instellingen failliet verklaard.

Na de uitstelling van betaling vorige week, liet De Kubber weten dat er contacten zijn met Siza in Arnhem voor een mogelijke doorstart, zo meldt RTLZ.