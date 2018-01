Ciran vraagt uitstel van betaling aan

Stichting Ciran heeft surseance van betaling aangevraagd en er is een bewindvoerder aangesteld. Het besluit om uitstel van betaling aan te vragen, is het gevolg van de beslaglegging van VGZ op miljoenen euro's die de zorgverzekeraar van de rechter had moeten betalen aan Ciran.

Recent oordeelde een rechter dat VGZ 7 miljoen euro moet betalen aan Ciran. De zorgverzekeraar liet vervolgens beslag leggen op dit geld. Dit had tot gevolg dat Ciran niet meer verder kon. De stichting heeft surseance van betaling aangevraagd. Ciran-bestuurder Peter de Kubber: "Als VGZ die 7 miljoen euro alsnog had betaald, was het niet nodig geweest om surseance van betaling aan te vragen."

Eerder werd al bekend dat meerdere BV’s die een samenwerkingsovereenkomst met Ciran hebben failliet zijn gegaan, waaronder moederbedrijf Top-Care BV en Top-Care Health Services, waar zeven revalidatiecentra van Ciran onder vallen. Een woordvoerder van Ciran heeft dat zij failliet zijn gegaan als gevolg van de negatieve beeldvorming die ontstond door de Zembla-uitzending. Momenteel voert curator Jan van den Heuvel "intensieve onderhandelingen" met een mogelijke overnamekandidaat, zodat Top-Care Health Services een doorstart kan maken.

Belangstelling

Ciran staat al enige tijd in de belangstelling vanwege beschuldigingen over gesjoemel met declaraties. In het afgelopen jaar maakten enkele zorgverzekeraars, onder wie VGZ, bekend geld terug te willen van de zorgaanbieder. In 2014 had DSW al besloten dat Ciran uitgekeerd geld moet terugbetalen omdat de aanbieder helemaal geen medisch specialistische revalidatiezorg zou verlenen. Over deze kwestie loopt een juridische procedure. Inzake het conflict tussen Ciran en VGZ loopt ook een juridische procedure.

In mei 2017 is Peter de Kubber benoemd als bestuurder door Ciran. Volgens hemzelf gaf de raad van toezicht hem twee opdrachten mee: het vertrouwen van zorgverzekeraars in Ciran herstellen en de governancestructuur bekijken, die tamelijk ingewikkeld is vanwege de verscheidene BV’s die bij Ciran betrokken zijn. Onder leiding van De Kubber zijn volgens hemzelf verbeteringen doorgevoerd, namelijk aanpassingen van de governance, aanpassingen ten aanzien van de declaratiesystematiek en aanpassingen in de werkprocessen en intakes.

De Kubber erkent desgevraagd dat de organisatiestructuur zijn werk ingewikkeld heeft gemaakt. De afspraak was in eerste instantie dat hij in ieder geval tot eind 2017 zou aanblijven. "Ik had eerder kunnen vertrekken, maar ik heb besloten de klus af te maken."