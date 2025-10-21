‘CZ betaalt leeg bed niet’

Verpleeghuizen die kampen met leegstand en daardoor in de financiële problemen komen, hoeven niet zomaar te rekenen op financiële hulp van CZ Zorgkantoor.

Dat laat directeur Caro Verlaan weten aan De Telegraaf. “Wij gaan niet betalen voor lege bedden.”

Steeds meer verpleeghuizen hebben kamers leegstaan waardoor er minder geld binnenkomt. Een aantal verpleeghuizen heeft afdelingen moeten sluiten. Soms zijn de financiële tekorten zo groot dat de bestuurders bang zijn dat verpleeghuizen omvallen, zo lieten verpleeghuisdirecteuren ruim een week geleden weten in De Telegraaf.

Bij de vraag hoe voorkomen kan worden dat verpleeghuizen omvallen, wordt onder andere door Actiz, brancheorganisatie voor ouderenzorg, gewezen naar de zorgkantoren. Die zijn verantwoordelijk voor de inkoop van verpleeghuiszorg dus zij hebben er baat bij dat er ook in de nabije toekomst, als het aantal ouderen in ons land weer verder gestegen is, nog plekken zijn, legde voorzitter Anneke Westerlaken uit in De Telegraaf. (ANP)