Onenigheid over tarieven: tijdelijk verblijfexperiment een jaartje in de koelkast

Er is onvoldoende draagvlak voor de tarieven in het bekostigingsexperiment voor tijdelijk verblijf. Daarom is het experiment een jaar verschoven. Dat meldt demissionair VWS-staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het tijdelijk verblijf valt onder een oerwoud aan regelgeving binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Binnen de Zvw is de bekostiging weer opgehakt in verschillende tarieven voor verschillende vormen van tijdelijk verblijf. Namelijk het eerstelijnsverblijf, de geriatrische revalidatiezorg en het verblijf met laagcomplexe medisch-specialistische zorg, die onder meer in de wijkklinieken geleverd wordt.

“In de praktijk leidt het verschil in bekostiging tot complexiteit, veel grijze gebieden tussen de zorgvormen, suboptimaal gebruik van beschikbare capaciteit en onnodige administratieve lasten voor zorgverleners”, meldde voormalig VWS-staatssecretaris Vicky Maeijer in 2024.

Niet haalbaar

Maeijer ambieerde daarom de ontwikkeling van één bekostigingsvorm voor tijdelijk verblijf. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) presenteerde in een adviesrapport de best passende bekostiging en pleitte voor een bekostigingsexperiment. Daarop kreeg de zorgautoriteit een formele aanwijzing. Met ingang van 1 januari 2026 moet ze een experiment met modulaire bekostiging voor de bekostiging van de geriatrische revalidatiezorg, het verblijf met laagcomplexe medisch-specialistische zorg, het eerstelijnsverblijf en de psychologische zorg binnen het eerstelijnsverblijf voorzien. Het vijfjarige experiment moest de opmaat vormen naar transparantere, efficiëntere en eenvoudigere bekostiging van het tijdelijk verblijf.

“Ondanks maximale inspanning van overheids- en veldpartijen is de ingangsdatum van 1 januari 2026 (…) niet haalbaar”, meldt demissionair staatssecretaris Pouw-Verweij. “Na consultatie van de tarieven bleken de tarieven en opbouw van dit experiment tot onvoldoende draagvlak te leiden bij veldpartijen.” Naar aanleiding van de concepttarieven willen de veldpartijen opnieuw in gesprek over de opbouw van de tarieven.

Uit de startblokken

De formele ingangsdatum voor het vijfjarige bekostigingsexperiment verschuift daarmee van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. De experimentele beleidsregel van De Wijkkliniek en Acute Care Unit zou 1 januari vervallen en onder het nieuwe experiment worden ondergebracht. Daarom wordt de experimentele beleidsregel met een jaar verlengd. “Hiermee zijn er geen consequenties voor de voortgang”, schrijft Pouw-Verweij.

Ze concludeert dat de veldpartijen zich gecommitteerd hebben aan een werkagenda voor het uitgestelde bekostigingsexperiment. “Dit uitstel biedt de mogelijkheid om tot een uitvoerbaar en breed gedragen experiment te komen.” De staatssecretaris vertrouwt erop dat het experiment volgend jaar uit de startblokken kan gaan. “Het biedt een belangrijke kans om te verkennen of modulaire bekostiging beter aansluit bij de praktijk. En bijdraagt aan meer passende zorg voor cliënten.”

