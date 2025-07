Wachtlijsten verpleeghuis dalen ineens sterk

Het aantal mensen dat wacht op een plek in het verpleeghuis is in een jaar sterk afgenomen met vierduizend. Het overheidsbeleid ‘Thuis, tenzij’ speelt een rol, maar het blijft opmerkelijk gezien de vergrijzing, vindt ActiZ.

In januari 2024 wachten bijna 22.000 mensen op een plek in het verpleeghuis, een jaar later, in januari 2025 zijn dat er nog iets meer dan 18.000. Dat blijkt uit de monitor ‘Toegankelijkheid van zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor 2024 steeg het aantal wachtenden voor het verpleeghuis, een kleine dip daargelaten, altijd gestaag.

Nieuw inkoopbeleid

Sinds 2024 hanteren zorgkantoren in de zorginkoop voor mensen met een zorgprofiel VV4 -een lichte indicatie- het beleid ‘thuis, tenzij’. Hoe minder mensen in aanmerking komen voor een plek in het verpleeghuis, hoe korter de wachtlijst.

Stijging hoge indicaties

Aan de andere kant blijkt uit recente cijfers van de Resultaatmonitor van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) dat het aantal mensen met hogere Wlz-indicaties is gegroeid. VV6 (beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging) stijgt van 27.425 in 2015 naar 47.900 in 2024. VV7 (zware dementiezorg) stijgt van 13.670 naar 16.105 en ouderen met VV8 (zware somatische zorg) stijgt van 2.330 in 2015 naar 3.150 in 2024.

Oversterfte

Volgens brancheorganisatie ActiZ is de situatie complex. ActiZ heeft op basis van antwoorden op een vragenlijst onder 126 zorgaanbieders verklaringen ontdekt voor de afname van de wachtlijsten. Naast het beleid ‘thuis, tenzij’ zien ze ook oversterfte als een mogelijke oorzaak. Meer mensen dan verwacht zijn gestorven.

Tijdelijk

ActiZ vermoedt dat de daling van de wachtlijsten tijdelijk is en wijst ook op dat het aantal mensen dat zich uit voorzorg aanmeldt voor een plek in het verpleeghuis, nog wel gestaag groeit.

Verkenning VWS

De brancheorganisatie is blij met de afname van de wachtlijsten, maar vindt het ook opmerkelijk gezien de demografie en heeft naar aanleiding van de cijfers contact gezocht met zorgkantoren, Zorgverzekeraars Nederland, het Centrum Indicatiestelling Zorg en het ministerie VWS over de ontwikkelingen. Volgens ActiZ gaat VWS ‘verkennen’ wat er precies speelt.