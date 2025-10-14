3,6 miljoen voor thuisarts in de huisartspraktijk

Het geld wordt ingezet om de bekendheid van de site Thuisarts te vergroten. In de regio Eindhoven wonen veel expats en een groot deel van deze nieuwe inwoners heeft beperkte kennis van het Nederlandse zorgstelsel, wat extra tijd kost in de spreekkamer. Huisarts Bas Bakx: “Ik ben nu veel tijd kwijt met vragen die eigenlijk niet bij ons thuishoren, omdat ze niet over ziek zijn gaan. Of het zijn vragen die makkelijk met informatie van Thuisarts zijn opgelost.”

Consulten

Daarnaast worden medewerkers van huisartsenpraktijken getraind om Thuisarts toe te passen in hun consulten met patiënten. Ook zoeken Thuisarts en Stroomz buiten de zorg samenwerking met bibliotheken en wijkcentra, de ggz-aanbieders in Eindhoven en werkgevers. Hier kan de informatie van Thuisarts aangeboden worden of kunnen mensen op Thuisarts worden geattendeerd.

Ook komen er intensieve bekendheidscampagnes, zowel gericht op alle inwoners in de regio Eindhoven als op specifieke doelgroepen, zoals genoemde expats en inwoners ouder dan 55 jaar.

Verwachtingen

Thuisarts en Stroomz verwachten dat door de afname van druk op de zorg er meer werkplezier bij praktijkmedewerkers ontstaat. Ook verwachten ze dat inwoners niet alleen meer regie over hun gezondheid krijgen, maar zo ook een betere kwaliteit van leven.

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben het plan goedgekeurd.