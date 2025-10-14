Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

3,6 miljoen voor thuisarts in de huisartspraktijk

,

Eerstelijnszorgorganisatie Stroomz uit de regio Eindhoven krijgt 3,6 miljoen euro aan transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord.

Het geld wordt ingezet om de bekendheid van de site Thuisarts te vergroten. In de regio Eindhoven wonen veel expats en een groot deel van deze nieuwe inwoners heeft beperkte kennis van het Nederlandse zorgstelsel, wat extra tijd kost in de spreekkamer. Huisarts Bas Bakx: “Ik ben nu veel tijd kwijt met vragen die eigenlijk niet bij ons thuishoren, omdat ze niet over ziek zijn gaan. Of het zijn vragen die makkelijk met informatie van Thuisarts zijn opgelost.”

Consulten

Daarnaast worden medewerkers van huisartsenpraktijken getraind om Thuisarts toe te passen in hun consulten met patiënten. Ook zoeken Thuisarts en Stroomz buiten de zorg samenwerking met bibliotheken en wijkcentra, de ggz-aanbieders in Eindhoven en werkgevers. Hier kan de informatie van Thuisarts aangeboden worden of kunnen mensen op Thuisarts worden geattendeerd.

Ook komen er intensieve bekendheidscampagnes, zowel gericht op alle inwoners in de regio Eindhoven als op specifieke doelgroepen, zoals genoemde expats en inwoners ouder dan 55 jaar.

Verwachtingen

Thuisarts en Stroomz verwachten dat door de afname van druk op de zorg er meer werkplezier bij praktijkmedewerkers ontstaat. Ook verwachten ze dat inwoners niet alleen meer regie over hun gezondheid krijgen, maar zo ook een betere kwaliteit van leven. 

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben het plan goedgekeurd.

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgFinancieringIZATechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:09 3,6 miljoen voor thuisarts in de huisartspraktijk
13 okt 2025 Gegevensbeveiliging in huisartsenspoedzorg is massaal onder de maat
13 okt 2025 Passende zorg door zorgplanningsgesprek in ziekenhuis Amstelland
13 okt 2025 Meer maatwerk voor huisartsen in nieuwe obesitas richtlijn
13 okt 2025 Stijging aantal huisartsbezoeken en hormoontherapie bij overgangsklachten

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties