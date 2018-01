Nieuwbouw RIVM kost 22 miljoen meer

De nieuwbouw van het RIVM en het CBG in Utrecht wordt 3 jaar te laat opgeleverd en de kosten vallen zeker 22 miljoen euro hoger uit. De reden is dat de laboratoria niet trillingvrij waren te krijgen.

Dat meldt het NRC op 27 januari. De extra kosten zijn niet voor de bouwer, maar worden door het Rjk betaald.

Startsein

Het RIVM verhuist van haar oude pand in Bilthoven naar nieuwbouw op het Utrecht Science Park op de Uithof in Utrecht. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurd. Op de nieuwe plek, vlakbij de A27, is zo veel verkeer dat er een jaar van extra berekeningen nodig was om de laboratoria trillingvrij te krijgen. Het officiële startsein van de bouw is nu wel gegeven. Eind vorig jaar verrichtte minister Hugo de Jonge van VWS de aftrap.

Bouwproces

De eerste contracten zijn al in 2014 getekend. Inmiddels is het complex al tientallen miljoenen duurder dan begroot en zijn verschillende partijen met ruzie vertrokken. Strukton is de enige overgebleven bouwer. Het Rijk gaat Strukton eerder betalen dan afgesproken om het bouwproces te laten doorgaan.

Kosten

Onder de nieuwbouw komen 73 boorpalen met een diameter van 1,85 meter en een lengte van bjna 60 meter. De kosten werden vorig jaar geschat op 267 miljoen euro. Bij de start van de bouw was de verwachting dat het na de zomer van 2021 zou worden opgeleverd