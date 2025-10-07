Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

RIVM: risico op langdurige coronaklachten aanzienlijk afgenomen 

,

Het risico op langdurige klachten na een coronabesmetting, lijkt na de pandemie aanzienlijk kleiner geworden. Die conclusie trekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van een groot onderzoek naar postcovid.

De onderzoekers volgden twee groepen van 5621 mensen voor langere tijd. Mensen uit de eerste groep hadden in het najaar van 2023 positief getest, mensen uit de tweede groep juist niet. In die periode gingen de omikronvarianten van het virus al een tijd rond. Die staan als milder te boek dan hun voorgangers.

Omikron variant

Elke drie maanden gaven de deelnemers door of ze in de tussentijd het virus hadden opgelopen en of ze klachten hadden, zoals vermoeidheid of concentratieproblemen. Mensen die zulke klachten rapporteerden, deden dat vooral in de eerste drie maanden, maar de aantallen lagen een stuk lager dan tijdens de pandemie. Negen maanden na besmetting kwamen geen verschillen in klachten tussen de twee groepen meer naar voren.

Klachtenafname

Van de mensen die aangaven dat ze het virus hadden opgelopen, rapporteerde 0,6 procent ernstige klachten na drie maanden. Nog eens drie maanden later was dat gehalveerd tot 0,3 procent. Milde klachten kwamen vaker voor: na drie maanden gemiddeld bij 7,2 procent. Die cijfers liggen een stuk lager dan toen de alfa- en deltavariant van het coronavirus dominant waren. Toen gaf ongeveer een op de acht mensen aan met langdurige klachten te kampen.

“Toch kunnen we niet zeggen dat mensen na een infectie geen postcovidklachten meer kunnen krijgen”, zegt het RIVM erbij. De resultaten zeggen ook niets over de mensen die al eerder in de pandemie postcovid opliepen. Dat zijn naar schatting zo’n 400.000 mensen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Regional Health Europe. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:CoronavirusOnderzoek en wetenschapRivmVolksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:45 RIVM: risico op langdurige coronaklachten aanzienlijk afgenomen 
20 aug 2025 Kinderen zieker van streptokokkeninfectie sinds pandemie
31 jul 2025 Studie: corona en griep kunnen slapende kankercellen activeren
23 mei 2025 Onderzoek: spieren patiënten met langdurige covid reageren anders
25 aug 2025 UMC Utrecht opent post-COVID expertisecentrum

Reader Interactions

Reacties