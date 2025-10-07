RIVM: risico op langdurige coronaklachten aanzienlijk afgenomen 

Het risico op langdurige klachten na een coronabesmetting, lijkt na de pandemie aanzienlijk kleiner geworden. Die conclusie trekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van een groot onderzoek naar postcovid.

De onderzoekers volgden twee groepen van 5621 mensen voor langere tijd. Mensen uit de eerste groep hadden in het najaar van 2023 positief getest, mensen uit de tweede groep juist niet. In die periode gingen de omikronvarianten van het virus al een tijd rond. Die staan als milder te boek dan hun voorgangers.

Omikron variant

Elke drie maanden gaven de deelnemers door of ze in de tussentijd het virus hadden opgelopen en of ze klachten hadden, zoals vermoeidheid of concentratieproblemen. Mensen die zulke klachten rapporteerden, deden dat vooral in de eerste drie maanden, maar de aantallen lagen een stuk lager dan tijdens de pandemie. Negen maanden na besmetting kwamen geen verschillen in klachten tussen de twee groepen meer naar voren.

Klachtenafname

Van de mensen die aangaven dat ze het virus hadden opgelopen, rapporteerde 0,6 procent ernstige klachten na drie maanden. Nog eens drie maanden later was dat gehalveerd tot 0,3 procent. Milde klachten kwamen vaker voor: na drie maanden gemiddeld bij 7,2 procent. Die cijfers liggen een stuk lager dan toen de alfa- en deltavariant van het coronavirus dominant waren. Toen gaf ongeveer een op de acht mensen aan met langdurige klachten te kampen.

“Toch kunnen we niet zeggen dat mensen na een infectie geen postcovidklachten meer kunnen krijgen”, zegt het RIVM erbij. De resultaten zeggen ook niets over de mensen die al eerder in de pandemie postcovid opliepen. Dat zijn naar schatting zo’n 400.000 mensen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Regional Health Europe. (ANP)