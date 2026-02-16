Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

75 procent minder baby’s met RS-virus op IC dankzij inenting

,

Deze herfst en winter zijn er veel minder baby’s op de intensive care (IC) opgenomen met een besmetting met het RS-virus. Dat signaleert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van eind september tot begin februari kwamen 43 baby’s met RS op de IC terecht, terwijl dat er een jaar geleden in dezelfde periode 178 waren. Dat is een daling van 75 procent, die volgens het RIVM grotendeels is toe te schrijven aan de invoering van de RS-prik.

Geplande zorg onder druk

Sinds afgelopen najaar kunnen baby’s een inenting krijgen tegen het virus, die daartegen ongeveer een halfjaar bescherming biedt. De afgelopen maanden heeft ongeveer driekwart van de baby’s de prik gehad, zegt het RIVM. Het precieze effect van de inenting wordt de komende tijd verder onderzocht.

Vorig jaar kwam de geplande zorg voor kinderen op de IC onder druk te staan, omdat daar veel jonge kinderen met het RS-virus waren opgenomen. Het virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken en is vooral voor jonge baby’s gevaarlijk. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:PreventieRivmZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16 feb 2026 75 procent minder baby's met RS-virus op IC dankzij inenting
11 dec 2025 RIVM waarschuwt voor schimmelresistentie medicatie door landbouwmiddelen
13 feb 2026 Noord-Holland wil gezondheid vooropzetten in provinciaal beleid
12 feb 2026 Tielen wil strengere regels voor buitenlands donorsperma
11 feb 2026 Tielen: Geen extra geld voor vrouwengezondheid

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties