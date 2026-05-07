RIVM heeft nog geen plan voor tien Nederland aan boord van hanta-schip

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog niet hoe het om zal gaan met de tien Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus is uitgebroken.

“We werken nog aan een plan. Daarvoor moeten we kijken wat passend bij de situatie is”, zegt de woordvoerder Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Volgens hem heeft het RIVM “nog genoeg tijd” om een gepast plan te maken. De besmette mensen en de mensen die eventueel in contact zijn gekomen met het virus zijn voorlopig nog niet in Nederland. “Als de opvarenden op enig moment in Nederland komen dan zullen we hen moeten monitoren.” Hoe het RIVM dat gaat doen, weet het instituut nog niet. Doorgaans gaat dit in samenwerking met de GGD.

Vanwege de uitbraak van het dodelijke virus is de medische zorg aan boord uitgebreid. De ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en Sophie Hermans (Volksgezondheid) schreven woensdag aan de Tweede Kamer dat dinsdagavond twee epidemiologen aan boord zijn gegaan “die de komende dagen onderzoek zullen doen naar de stand van zaken van de besmettingen aan boord en kunnen adviseren over de noodzakelijke maatregelen”. Woensdagmiddag zijn twee medisch specialisten van het Amsterdam UMC en het Centraal Militair Hospitaal in Kaapverdië aangekomen die ondersteuning zullen bieden op het schip.

Ook heeft het RIVM maatregelen aan boord aanbevolen, zoals ‘social distancing’. (ANP)