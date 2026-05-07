Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

RIVM heeft nog geen plan voor tien Nederland aan boord van hanta-schip

,

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog niet hoe het om zal gaan met de tien Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius waar het hantavirus is uitgebroken.

“We werken nog aan een plan. Daarvoor moeten we kijken wat passend bij de situatie is”, zegt de woordvoerder Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Volgens hem heeft het RIVM “nog genoeg tijd” om een gepast plan te maken. De besmette mensen en de mensen die eventueel in contact zijn gekomen met het virus zijn voorlopig nog niet in Nederland. “Als de opvarenden op enig moment in Nederland komen dan zullen we hen moeten monitoren.” Hoe het RIVM dat gaat doen, weet het instituut nog niet. Doorgaans gaat dit in samenwerking met de GGD.

Vanwege de uitbraak van het dodelijke virus is de medische zorg aan boord uitgebreid. De ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en Sophie Hermans (Volksgezondheid) schreven woensdag aan de Tweede Kamer dat dinsdagavond twee epidemiologen aan boord zijn gegaan “die de komende dagen onderzoek zullen doen naar de stand van zaken van de besmettingen aan boord en kunnen adviseren over de noodzakelijke maatregelen”. Woensdagmiddag zijn twee medisch specialisten van het Amsterdam UMC en het Centraal Militair Hospitaal in Kaapverdië aangekomen die ondersteuning zullen bieden op het schip.

Ook heeft het RIVM maatregelen aan boord aanbevolen, zoals ‘social distancing’. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:PreventieRivm

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

7 mei 2026 RIVM heeft nog geen plan voor tien Nederland aan boord van hanta-schip
16 feb 2026 75 procent minder baby's met RS-virus op IC dankzij inenting
11 dec 2025 RIVM waarschuwt voor schimmelresistentie medicatie door landbouwmiddelen
7 mei 2026 Minister: risico op verspreiding hantavirus in Nederland is klein
7 mei 2026 Brabant laat onderzoeken of Q-koortscentrum haalbaar is

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties