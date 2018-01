Oud-Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg rvt-lid Prezzent

Anouchka van Miltenburg is op voordracht van de centrale cliƫntenraad benoemd tot lid van de raad van toezicht van Prezzent. Zij is per 1 januari 2018 toegetreden tot de raad, zo maakte bestuurder Marc Hesen dinsdag bekend.

Van Miltenburg was tot maart 2017 Tweede Kamerlid namens de VVD en in die hoedanigheid lange tijd woordvoerder (langdurige) zorg. Ze was onder meer betrokken bij de totstandkoming van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de periode 2012 tot 2015 was zij voorzitter van de Tweede Kamer. In de rvt van Prezzent neemt Van Miltenburg onder meer kwaliteit voor haar rekening. Ook is zij aandachtspersoon voor de centrale cliëntenraad.

Piet Huijsman, voorzitter van de rvt van Prezzent, is per 1 januari afgetreden na het verstrijken van twee zittingstermijnen van vier jaar. De voorzittersrol is overgenomen door Marie-Josée Vollebergh.

Betekenisvol

Prezzent is naar eigen zeggen een kleine en 'eigenwijze' organisatie die betekenisvol zorg wil verlenen en grenzen wil verleggen voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Samen met partners, lokaal en regionaal, biedt Prezzent diensten aan op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg. Prezzent is gevestigd in Zaltbommel en haar werkgebied strekt zich uit over het hele Rivierenland-gebied.