Nieuwe bestuurder bij InteraktContour

,

Yvonne Hof is per 1 november 2025 benoemd als bestuurslid van InteraktContour.

Hof heeft een brede bestuurlijke achtergrond in publiek-private sectoren, waaronder in onderwijs, zorg en kennisinstellingen. Samen met Gideon Alewijnse vormt zij een collegiaal bestuur. InteraktContour wil haar, naar eigen zeggen, toonaangevende positie verder ontwikkelen in de zorg, behandeling en begeleiding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Zorg en onderwijs

De raad van toezicht van InteraktContour is verheugd met de uitbreiding van de raad van bestuur. Volgens voorzitter Kees Erends brengt Yvonne Hof niet alleen een brede en langjarige ervaring in de zorg mee, maar ook bestuurlijke ervaring binnen een grote onderwijskoepel inclusief speciaal onderwijs.  

Hersenletsel

Yvonne Hof zegt met veel energie en betrokkenheid te gaan beginnen: “Mijn persoonlijke affiniteit met hersenletsel, gecombineerd met mijn brede ervaring en waardering voor de zorg, motiveert mij om de maatschappelijke impact en de verdere koers van de stichting te versterken. Ik kijk uit naar een constructieve samenwerking met betrokken professionals en samenwerkingspartners. Het motto van InteraktContour, “Er is altijd iets mogelijk”, sluit aan bij mijn manier van werken en denken.”

InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren na hersenletsel dat is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of ziekte. De organisatie biedt gespecialiseerde zorg en ondersteuning van cliënten en hun naasten.

