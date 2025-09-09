Sprank benoemt nieuw bestuurslid

Zij vult hiermee de komende tijd de vacature op van de vertrekkende bestuurder Anne Westerduin de Jong.

HRM manager

Drijfhout werkt sinds acht jaar bij Sprank en de laatste jaren als HRM-manager. Ze staat bekend als een echte verbinder, een kwaliteit die ze in haar nieuwe rol goed kan gebruiken. De voortgang van lopende zaken is goed geborgd. Jantina heeft er zin in: “Ik geloof in de kracht van samenwerking. Binnen Sprank is zoveel kennis en betrokkenheid aanwezig. Met alle zorgprofessionals blijven we werken aan zorg die écht het verschil maakt voor onze cliënten. Ik kijk er naar uit om de komende periode hier vanuit deze rol aan te mogen bijdragen.”

Sprank

Sprank is een christelijke zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie heeft verspreid over het land 34 kleinschalige woningen en tien dagbestedingslocaties.