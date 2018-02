Dianet benoemt twee nieuwe rvt-leden

Artine de Jonge en Nur Nurmohamed zijn per 1 januari 2018 toegetreden tot de raad van toezicht van Dianet, kenniscentrum op het gebied van dialysezorg.

De Jonge heeft een medische achtergrond en is werkzaam als huisarts. Ook is zij lid van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en initiatiefnemer van het project Preventie in de wijk in Nunspeet. Bij huisartsencoöperatie Medicamus was zij in het verleden ook beleidsadviseur en projectleider implementatie ouderenzorg.

Nurmohamed, registeraccountant, was tot eind 2017 ruim tien jaar statutair directeur bij verschillende aangesloten banken van de Rabobank. Momenteel is hij zelfstandig gevestigd. Voordat hij bij de Rabobank begon, was hij directeur concern bedrijven en later directeur strategische veranderprogramma’s bij de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. In Suriname was hij onder meer CEO bij HJ de Vries Group of Companies. Verder was hij werkzaam als financieel manager bij OHRA Verzekeringen en Bankgroep en auditmanager bij KPMG Accountants en Consultants. Momenteel is hij voorzitter van de raad van commissarissen van The Colour Kitchen en bestuurslid bij Cliëntenbelang Amsterdam.

Patiënt

Volgens De Jonge wacht de gezondheidszorg de uitdaging zich te transformeren door vanuit het perspectief van de patiënt bruggen te slaan naar relevante partijen binnen en buiten de zorg. "Dat vereist van bestuurders én professionals dat ze investeren in concrete samenwerking en denken buiten de gebaande paden. Ik denk dat de cultuur en visie van Dianet goed aansluiten bij mijn drijfveren en ambitie als moderne toezichthouder", aldus het nieuwe rvt-lid.

Eerder deze maand maakte Dianet de benoeming van Ronald Schmidt tot voorzitter van de raad van toezicht bekend.