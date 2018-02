Ook aangifte verslavingszorg tegen tabaksindustrie

h stok

Het is waanzin ,zo,n heksenjacht op de tabaksindustrie.

Wie verdient er het meest aan dit product,wie maakt het mogelijk dat de bevolking dit gebruikt ?

EN WIE MAAKT DE KEUZE OM DIT TE GAAN GEBRUIKEN.?

Niemand minder dan jezelf en om dan de industrie aan te klagen is wel heel kinderachtig.

Klaag dan de staat aan.

die is in mijn ogen de grote promotor van de verslavingen in nederland.

Tabak,alcohol,kansspelen ,prostitutie en drugsgebruik.

Overal verdient de staat zijn /haar geld mee.

Dus bevolking laat je niet opjutten tegen de maker die door de staat wordt gepromoot,maar ageer tegen de staat die dealer is.