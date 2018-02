Nieuwe abortuskliniek Den Bosch naar verwachting in juni open

Een nieuwe abortuskliniek in Den Bosch opent naar verwachting in juni haar deuren. Het wordt een medisch centrum voor vrouwen, waar abortus een onderdeel is van de aangeboden hulpverlening. Ook wordt in de kliniek aandacht besteed aan preventie, anticonceptie, seksualiteit en soa’s, schrijft Medisch Contact.

De kliniek is een initiatief van Sandra Kroeze, abortusarts en medisch directeur van de Zwolse abortuskliniek Stimezo. Het plan voor de nieuwe abortuskliniek kwam in een stroomversnelling door het faillissement van CASA, zegt Kroeze. Zeven van de vijftien abortusklinieken in Nederland vielen onder de paraplu van de stichting. Die sloten als gevolg van het faillissement eind vorig jaar hun deuren.

Kroeze werkt nog aan de benodigde toezegging van een gynaecologengroep verbonden aan een ziekenhuis, die als achterwacht wil fungeren. Als dat rond is, hoopt ze in de tweede helft van februari haar vergunningsaanvraag bij VWS in te dienen. Na een verbouwing van het pand zal de kliniek in juni de deuren kunnen openen, aldus Medisch Contact.

Gynaikon

Gynaikon, een nieuwe abortuskliniek in Roermond, ging eind vorig jaar op verzoek van het ministerie van VWS vervroegd open. De vervroegde opening had te maken met het faillissement van abortusorganisatie CASA.