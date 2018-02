Simon Sibma gaat Sociale Verzekeringsbank leiden

Simon Sibma wordt voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hij is door staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemd per 1 april.

Simon Sibma is momenteel algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder bekleedde hij de functie van landelijk directeur van de BelastingTelefoon. In de jaren daarvoor werkte hij in verschillende functies als leidinggevende bij de Belastingdienst. Sibma studeerde Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

De functie bij de SVB komt vrij omdat Maarten Schurink vertrekt. Hij wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar verwachting in maart. Schurink trad aan in mei 2016, in een roerige periode waarin de SVB kampte met problemen met de persoonsgebonden budgetten en de ICT. FNV Publiek Belang liet recent weten verbijsterd te zijn dat hij zo snel al vertrekt bij de SVB. Schurink zou de SVB "verweesd" achterlaten.