Waterzuivering medicijnresten begint in Brabant

Het Brabantse Waterschap Aa en Maas krijgt 400.000 euro van het Rijk voor een vernieuwende zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel. Die gaat medicijnresten uit het afvalwater zuiveren.

Dat maakte het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 12 februari bekend. Het is het eerste bedrag van de in totaal 30 miljoen euro die de minister beschikbaar stelt om medicijnen door nieuwe filtertechnieken uit het afvalwater te halen.

Proefinstallatie

Het Waterschap Aa en Maas gaat het komend jaar onderzoek doen of met een extra zuivering meer medicijnresten uit het water te halen zijn, voordat het wordt geloosd op de Aa. In de proefinstallatie wordt uitgetest of het lukt om tot 80 procent medicijnresten uit het water te filteren. Dat gebeurt door gebruikmaking van ultraviolet licht in combinatie met waterstofperoxide.

Oplossing

Nu belandt er nog 140 duizend kilo aan medicijnresten in het drinkwater. Ziekenhuizen en apothekers werken hard om die hoeveelheid te beperken, maar dat is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat slechts een deel van de oplossing. Zij wil bevorderen dat er snel nieuwe installaties komen, ook omdat het geneesmiddelengebruik de komende jaren fors zal toenemen. Als geen nieuwe technieken worden gevonden voor zuivering, dan kan de opeenhoping van medicijnresten een probleem worden voor vissen en op den duur zal het ook steeds kostbaarder worden om kraanwater te zuiveren.