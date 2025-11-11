Skipr

Thema: Kwaliteit
Universiteit Maastricht trekt nieuwsbericht obesitasstudie terug

,

De Universiteit Maastricht heeft ten onrechte naar buiten gebracht dat overgewicht en obesitas de Nederlandse samenleving jaarlijks 79 miljard euro kosten. Een nieuwsbericht daarover, gepubliceerd in 2022, wordt om die reden ingetrokken.

Dit laat de universiteit aan Zembla weten in reactie op de uitzending ‘Het afslankexperiment’ van het onderzoeksplatform. Daarin werd duidelijk dat het bedrag van 79 miljard veel hoger is dan uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt. 

Niet uit het artikel

De Universiteit Maastricht laat via een woordvoerder weten de gang van zaken te betreuren. “Het bedrag van 79 miljard euro had niet gebruikt mogen worden”, zegt hij. “Het komt niet uit het wetenschappelijke artikel.” 

Onderzoekers van de universiteit publiceerden in 2022 een studie naar de maatschappelijke kosten van overgewicht en obesitas. In dit onderzoek werd samengewerkt met het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). De auteurs berekenden de zorgkosten en het verlies aan arbeidsproductiviteit van mensen met overgewicht en obesitas. Per persoon kwam dat neer op iets minder dan 11.500 euro per jaar.

Belangenverstrengeling

Drie van de acht gezondheidseconomen blijken ook werkzaamheden te verrichten voor Eli Lilly, een van de grootste fabrikanten van afslankmedicatie. Maar dat stond niet vermeld. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waaraan de drie verbonden zijn, erkende tegenover Zembla dat dit belangenverstrengeling is. 

Volgens experts hebben de onderzoekers de gedragscode wetenschappelijke integriteit geschonden door niet transparant te zijn over hun werk voor Eli Lilly. De economen zelf erkennen dat ze dit in het manifest hadden moeten melden, maar volgens hen is de inhoud ervan er niet door beïnvloed.

Farmaceutische zorgPreventieVolksgezondheid

