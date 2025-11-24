Skipr

Novo Nordisk stopt onderzoek naar Alzheimer met Ozempic-pil

Novo Nordisk stopt met twee grootschalige onderzoeken naar de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

In de studies werd onderzocht of semaglutide, het actieve ingrediënt van Novo Nordisks diabetes- en afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy, de progressie van de ziekte van Alzheimer helpt vertragen.

Hoofddoel studies niet bereikt

Patiënten die het medicijn slikten, zagen hun ziekte echter niet langzamer verlopen, meldde de Deense farmaceut maandag. De langverwachte studies naar Alzheimer hebben daarmee het hoofddoel niet bereikt. Het bedrijf stopt dan ook met een geplande verlenging van de onderzoeken met een jaar.

Farmaceuten worstelen al jaren om een medicijn tegen Alzheimer te vinden. Novo Nordisk had de onderzoeken dan ook als zeer risicovol omschreven, met een kleine kans van slagen. Het aandeel Novo Nordisk dook desondanks 9 procent omlaag op de beurs in Kopenhagen. Volgens zakenbank Morgan Stanley had een succesvolle behandeling van Alzheimer Novo Nordisk ruim 4 miljard euro aan extra jaarlijkse inkomsten kunnen opleveren.

Groeiende concurrentie

De beurswaarde van Novo is dit jaar al meer dan gehalveerd. Het bedrijf kampt met groeiende concurrentie voor zijn populaire diabetes- en afslankmedicijnen. Elk bewijs dat semaglutide een effect zou hebben op de meest voorkomende vorm van dementie, had het bedrijf een concurrentievoordeel kunnen geven ten opzichte van branchegenoten.

“We voelden ons verantwoordelijk om het potentieel van semaglutide te onderzoeken”, zei onderzoeksdirecteur Martin Holst Lange van Novo. De behandeling resulteerde volgens hem in een verbetering van enkele fysiologische parameters die verband houden met Alzheimer, maar dit vertaalde zich niet in een langzamere verergering van de ziekte. De twee onderzoeken volgden meer dan 3500 mensen met milde alzheimer. (ANP)

