Test bij huisarts verlaagt antibioticagebruik niet

Point-of-care-testen in de huisartsenpraktijk leiden waarschijnlijk niet tot minder antibioticavoorschriften bij luchtweginfecties. Dat meldt Pharmaceutisch Weekblad op basis van een internationale studie in dertien landen onder leiding van het UMC Utrecht en de Universiteit van Oxford.

In het grote onderzoek deden 2639 patiënten met hoestklachten of keelpijn uit dertien landen mee, van wie de  huisarts overwoog om antibiotica voor te schrijven.

Testen

De helft van de patiënten kreeg de gebruikelijke zorg, voor de andere helft werd daarnaast een CRP-test, een streptokokken A-test en/of een influenzatest afgenomen. De verwachting was dat de inzet van deze testen het voorschrijven van antibiotica zou verminderen, maar dat bleek niet het geval.

Eigen beslissing

Om beter te begrijpen waarom de teststrategie het voorschrijven van antibiotica niet verminderde, interviewden de onderzoekers 33 huisartsen in zes landen. Uit deze resultaten bleek dat huisartsen testresultaten vaak gebruikten om een beslissing die ze al hadden genomen te bevestigen. Als hun klinische oordeel wees op een ernstiger of bacteriële infectie, gaven ze dat oordeel vaak meer gewicht dan de testuitkomst.

