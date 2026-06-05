Katwijkse gemeenteraad wil geld zien voor komst medicijnfabriek

De gemeenteraad van Katwijk wil alleen toestemming geven voor de komst van een grote medicijnfabriek van Eli Lilly als het Rijk meebetaalt aan de bereikbaarheid van het gebied. De raad verlangt harde garanties voor de aanpak van de N206 en een belangrijke verbindingsweg richting Katwijk, een project dat miljoenen euro’s kost.

“We praten hier al jaren over, nu is de kans om resultaat te boeken”, zei de fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. “Zonder harde, bindende afspraken over de financiën en dit project, geven we geen akkoord voor een vergunning”, benadrukten PvdA en CDA. “Als de BV Nederland wil dat we profiteren, dan moet de BV Nederland ook investeren”, aldus het raadslid van KiesKatwijk. De SGP eist dat het kabinet voldoet aan de voorwaarden van Katwijk. “Als dit het nationale belang dient, moet het Rijk ook verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen bestuurlijk, maar ook financieel.”

Eli Lilly

Eind vorig jaar werd bekend dat de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly voor 3 miljard dollar (ruim 2,5 miljard euro) een grote productielocatie wil bouwen bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. Diverse ministeries en de provincie Zuid-Holland hadden achter de schermen maandenlang met de Amerikanen onderhandeld. Eli Lilly vroeg in april een bouwvergunning aan, die de gemeente moet verlenen. De raad neemt op 18 juni een voorlopig besluit, waarna alle belanghebbenden hun mening mogen geven over de vergunning. In het najaar moet dan een definitief besluit vallen.

De raadsleden bespraken donderdag al wat de mogelijke komst van Eli Lilly betekent voor Katwijk. Vrijwel alle partijen zien kansen voor de werkgelegenheid en de economie, maar er zijn ook zorgen over geluidsoverlast, de leefbaarheid van het gebied en extra drukte op de lokale wegen. Niet alleen door de fabriek met vijfhonderd werknemers, maar ook omdat in de buurt duizenden woningen worden gebouwd. De Katwijkse partijen vrezen daarnaast dat een omvangrijk complex van bijna 40 meter hoog negatieve gevolgen heeft voor de recreatie op en om het Valkenburgse Meer.

Verkeer

Wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie) praat met het kabinet over de Katwijkse voorwaarden. “Iedereen ziet dat het verkeersprobleem alleen maar groter wordt. Maar zo’n grote infrastructurele investering kan de gemeente niet zelf betalen”, aldus Mostert. “Ik hoor heel helder wat de raad wil en hoop snel meer duidelijkheid te kunnen geven.” De wethouder benadrukt dat de komst van Eli Lilly sowieso “ingrijpend” zal zijn voor het gebied. (ANP)