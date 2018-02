Bestuurders voeren stoelendans uit bij Zorgpartners Friesland

Jan Martin Wijnsma is benoemd als directeur-bestuurder ad interim van het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen voor de duur van één jaar, per 1 maart aanstaande. Hij volgt daarmee de huidige bestuurder Patrick Vink op die bestuursvoorzitter van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) wordt.

Jan Martin Wijnsma is sinds 2002 werkzaam als financieel controller in Tjongerschans. In deze hoedanigheid is hij ook lid van het bestuurlijk team. Hij studeerde in 1998 af aan de Rijksuniversiteit Groningen als registeraccountant en werkte daarna voor accountantskantoren PWC en EY. Voorzitter van de raad van commissarissen, Marcel Wintels, is ingenomen met de benoeming: "Deze oplossing genoot bij alle betrokkenen de voorkeur. Jan Martin Wijnsma heeft een lange historie binnen het ziekenhuis, kent de organisatie goed en wij achten hem capabel om de ingezette koers vast te houden en verder vorm te geven."

Het Tjongerschans is vertrekkend topman Patrick Vink erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen tien jaar, waarvan de laatste drie jaar als bestuurder. In zijn nieuwe rol als bestuurder van het MCL blijft Vink overigens werkzaam voor het concern Zorgpartners Friesland, dat wordt gevormd door MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte. Hij werkte van 1993 tot 2008 al in het MCL, in verschillende staf- en managementfuncties. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven.

Vink op zijn beurt volgt bij het MCL interim-bestuursvoorzitter Dirk Jan Verbeek op. Die neemt per 1 maart afscheid van het ziekenhuis in Leeuwarden, waar hij sinds 1 augustus 2017 werkzaam is.